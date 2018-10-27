MAÇ SONUCU | Borussia Dortmund 2-2 Hertha Berlin

SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Bundesliga 9. hafta mücadelesinde sahasında Hertha Berlin’i ağırlayan Borussia Dortmund, iki kez öne geçtiği maçın son anlarında yediği golle maçı 2-2 beraberlikle tamamladı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Jadon Sancho’nun golüyle 1-0 öne geçen Borussia Dortmund, 41. dakikada Salomon Kalou’nun golüne engel olamayınca soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle gitti.

Mücadelenin 61. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Sancho, Dortmund’u yine 2-1’lik üstünlüğe taşıdı. Ancak maçın uzatma anlarında Hertha Berlin’in kazandığı penaltı vuruşunu Kalou gole çevirince karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Dortmund 21 puana ulaşırken Hertha Berlin ise puanını 16 yaptı.