MAÇ SONUCU | Boluspor 0-1 Gençlerbirliği | Spor Toto 1. Lig 10. hafta

Spor Toto 1. Lig 10. hafta mücadelesinde Boluspor’a konuk olan Gençlerbirliği, tek gollü galibiyetle sahadan ayrıldı ve yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 60. dakikasında perdeyi açan Stephane Sessegnon, Gençlerbirliği’ni 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başkent ekibi sahadan bu skorla galip ayrıldı ve puanını 28 yaparak ikinci sıradaki 23 puanlı Boluspor ile arasındaki farkı 5 yaptı.

Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde bu sezon başarılı bir grafik yakalayan Gençlerbirliği, oynadığı 10 maçta 17 gol atıp kalesinde sadece 2 gol gördü.

Gençlerbirliği gelecek hafta sahasında Giresunspor’u ağırlarken Boluspor deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ata Yıldırım, Deniz Caner Özaral

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Melih Okutan, Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan (Dk. 70 Etoundi), Dimov, Guido Koçer (Dk. 80 Burak Asan), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 70 Sebaihi), Ümit Kurt

Gençlerbiliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 89 Arnason), Sessegnon, Luccas Claro, Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Jailton (Dk 79 Matei), Bekir Yılmaz (Dk. 66 Deniz Yılmaz)

Gol: Dk. 60 Sessegnon (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 56 Ahmet İshak Özek, Dk. 72 Yıldırım Mert Çetin, Dk. 78 Deniz Yılmaz (Gençlerbilirği), Dk. 59 Uğur Akdemir (Boluspor)