Leicester City’nin başkanı helikopter kazasında öldü mü? Leicester City’nin başkanı Vichai Srivaddhanaprabha kimdir?

Leicester City'nin başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'yı taşıyan helikopter West Ham United maçının ardından stat otoparkına düştü. Birçok ambulans ve itfaiye ekiplerinin olay yerine müdahale etmesinin ardından Leicester City'nin başkanı son durumu merak ediliyor. Peki, Leicester City'nin başkanı yaşıyor mu? Bir diğer merak konusu da; Vichai Srivaddhanaprabha kimdir?

LEİCESTER CİTY BAŞKANI KİMDİR?

2010 yılın İngiltere Premier Lig takımı Leicester City’i satın alarak adını futbol dünyasına duyuran Vichai Srivaddhanaprabha, takımı ile ligde şampiyonluk yaşayarak damgasını vurdu. Asya Futbol Yatırımları (AFI) bağlı Taylandlı King Power Grubu’nun sahibi Vichai Srivaddhanaprabha takımın patronu olması ile yükselişe geçildi. Yapılan transferlerle güçlendirilen kadro sayesinde “peri masalı” diye tabir edilen Leicester City şampiyonluğu gerçekleşti.

Forbes’e göre 2,90 milyar dolar servetiyle ülkesinin en zengin 9. kişisi konumunda Vichai Srivaddhanaprabha, kurucusu olduğu King Power Grubu ile havaalanlarında gümrük vergisinden muaf ticaret yaparak zenginleşti.

LEİCESTER CİTY BAŞKANI ÖLDÜ MÜ?

Helikopteri otoparaka düşen Leicester City’nin başkanının sağlık durumu hakkında; kulüpten henüz bir açıklama gelmezken yerel polisten yapılan açıklamada, “King Power Stadyumu'ndaki kazayla ilgileniyoruz. Sağlık ekipleri durumun farkında ve olay yerindeler” ifadeleri kullanıldı.

61 yaşındaki Taylandlı iş insanı Srivaddhanaprabha'nın maçlardan sonra helikopteriyle sahanın ortasından hareket ederek evine ya da tesislere gittiği biliniyordu.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Olayla ilgili bir görgü tanığı ise yaşananları aktarırken, “Bütün yaşananları gördüm. Bir sorun olduğu çok belliydi. Dönerek düşmeden önce sadece stadyumun üzerinden kurtulmaya çalıştı” ifadelerini kullandı.

Tim Acott isimli bir Leicester City taraftarı ise,“Sadece dönüyordu. Büyük bir patlama ile yere çarptı ve alevler içinde kalldı. Otoparkın o bölgesinde başka insanlar olduğunu sanmıyorum. Düşüş sonrası olduğum yerde sarsıldım”dedi.

LEİCESTER CİTY FUTBOLCULAR’DAN İLK TEPKİ

Leicester City, Cumartesi akşamı kendi sahasında oynadığı West Ham United mücadelesini 1-1'lik beraberlikle tamamlamıştı. Birçok ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken Leicester City'li futbolcular Twitter hesaplarından dua emojisi paylaştı.

Leicester City efsanesi Gary Lineker ise Twitter hesabından, “Leicester City takım sahiplerini taşıyan helikopterin tesislerin otoparkında kaza yaptığını duydum” yazdı.