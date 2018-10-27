Halkbank’tan tarihi ayıp

Halkbank, Makedonya'nın erkek ve kadın hentbol milli takımlarının sponsorluğunu üstlendi. Türkiye'de tüm kulüpler maddi sıkıntılarla boğuşup sponsor bulamazken yapılan anlaşma üzüntü yarattı. Sponsorluk anlaşmasının imza töreninin, Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki Makedonya-Türkiye maçından sadece 24 saat önce yapılması ayrıca tepki çekti.

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Ay-Yıldızlı takımımız, rakibine 31-27 yenildi. Türkiye'de erkek ve kadın voleybol takımları olan Halkbank, Sırp (erkek) voleybol kulübü Novi Sad'ın da ana sponsoru…

RAKİP İZLANDA

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’taki ikinci maçında yarın Ankara’da İzlanda’yı konuk edecek. Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakada Portekizli hakem çifti Ivan Cacador-Eurico Nicolau görev yapacak.

Türkiye, gruptaki ilk maçında Makedonya’ya 31-27 yenildi. İzlanda ise sahasında Yunanistan’ı 35-21 mağlup etti. Gruptaki diğer maçta Yunanistan, yarın Makedonya’yı ağırlayacak.

İsveç, Avusturya ve Norveç’in10-26 Ocak 2020 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası, ilk kez 24 takımlı oynanacak. Ev sahibi ülkeler İsveç, Avusturya ve Norveç ile 2018 Avrupa Hentbol Şampiyonası şampiyonu İspanya organizasyona doğrudan katılacak. Sekiz eleme grubundan ilk 2 sırayı alan 16 takımla, gruplarında en iyi üçüncü olan 4 takım da şampiyonaya katılmaya hak kazanacak.