Hakem ‘VAR’a bakmak istedi, Marius Sumudica fenalaştı!

SKOR DIŞ HABERLER / Bir dönem Kayserispor’da görev yapan Al Shabab Teknik Direktörü Marius Sumudica, Suudi Arabistan Ligi’nde oynadıkları Al Quadisiya maçının uzatma anlarında adeta kendinden geçti.

Sumudica’nın takımı Al Shabab 90+6. dakikada golü bulup 2-1’lik üstünlüğü sağlayınca büyün sevinç yaşayan Sumudica, hakemin golü ‘VAR’ sisteminde inceleme kararı almasıyla çılgına döndü.

Ekrandan pozisyonu takip eden hakemin yanına giderek sinirli şekilde söylenen Sumudica, hakemin önünü kapatarak ekrana bakmasını engellemeye çalıştı.

Ancak hakemin gol kararını vermesinin ardından derin bir nefes alan Sumudica olduğu yere çöktü. Kendisine verilen suyu içen Sumudica bir süre sonra ayağa kalktı.

Ligde 4 maçtır kazanamayan Al Shabab bu galibiyetle kötü gidişe son vermiş oldu.

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