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GS’de zorunlu rotasyon! Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı saat kaçta?
Yeni Malatyaspor

GS’de zorunlu rotasyon! Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig'in 10. maçında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oluyor. 7 eksik ile Yeni Malatya karşısına çıkacak Galatasaray'da Fatih Terim ilk 11'de zorunlu olarak rotasyona gidecek. Son 3 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray Yeni Malatya deplasmanını kayıpsız atlatmak istiyor. Ev sahibi Yeni Malatyaspor ise Galatasaray'ı yenerek hem moral hem de 3 puan kazanmak istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

27 Ekim 2018 16:25

Şampiyonlar Ligi’nde Schalke ile Türk Telekom Stadı’nda 0-0 berabere kalan Galatasaray Süper Lig Yeni Malatyaspor deplasmanı ile dönüyor. Galatasaray 9 haftada topladığı 19 puanla lider durumda. Bu sezon ligde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alan takım, son 3 lig maçında ise kaybetmedi. Ligde 10. sırada yer alan Yeni Malatyaspor lige 2 galibiyetle başlasa da devamını getiremedi. Son 7 maçında sadece 1 galibiyet alan takım son 3 maçında ise galibiyet yüzü görmedi. Galatasaray'da karşılaşma öncesinde 7 futbolcunun sakatlığı Fatih Terim’in canını sıkıyor. Sonucu merakla beklenen karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar “Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta” araştırıyor. İşte, Yeni Malatya Galatasaray maçı detayları…

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatya Galatasaray maçı 28 Ekim Pazar günü Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 16:25 | 27 Ekim 2018
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