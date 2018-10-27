GS’de zorunlu rotasyon! Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi’nde Schalke ile Türk Telekom Stadı’nda 0-0 berabere kalan Galatasaray Süper Lig Yeni Malatyaspor deplasmanı ile dönüyor. Galatasaray 9 haftada topladığı 19 puanla lider durumda. Bu sezon ligde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alan takım, son 3 lig maçında ise kaybetmedi. Ligde 10. sırada yer alan Yeni Malatyaspor lige 2 galibiyetle başlasa da devamını getiremedi. Son 7 maçında sadece 1 galibiyet alan takım son 3 maçında ise galibiyet yüzü görmedi. Galatasaray'da karşılaşma öncesinde 7 futbolcunun sakatlığı Fatih Terim’in canını sıkıyor. Sonucu merakla beklenen karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar “Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta” araştırıyor. İşte, Yeni Malatya Galatasaray maçı detayları…

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatya Galatasaray maçı 28 Ekim Pazar günü Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.