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CANLI YAYIN: Empoli Juventus maçı canlı izle! Salih Uçan’lı Empoli Ronaldo’lu Juvenuts karşısında
İtalya Serie A

CANLI YAYIN: Empoli Juventus maçı canlı izle! Salih Uçan’lı Empoli Ronaldo’lu Juvenuts karşısında

İtalya Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden Juventus, galibiyet almakta zorlanan Salih Uçan'ın da formasını giydiği Empoli takımına konuk olacak. Empoli Juventus maçı canlı yayını haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

27 Ekim 2018 19:15

Serie A 10. haftada Juventus Empoli’ye konuk oluyor. Ligde zor günler giyen Empoli geride kalan 9 haftada sadece 1 galibiyet alırken 5 de yenilgi aldı. Geçtiğimiz hafta Salih Uçan’ın attığı enfes gol ile 1 puan kazanan Empoli Juventus’u devirerek büyük bir sürprize imza atmak istiyor. Ligde 9 haftada hiç yenilmeyen Juvnetus 8 galibiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor. Bu sene de şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak isteyen Juventus Empoli karşısında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak. İşte, Empoli Juventus canlı yayını…

EMPOLİ JUVENTUS CANLI İZLE

Son güncelleme 19:15 | 27 Ekim 2018
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