CANLI YAYIN: Empoli Juventus maçı canlı izle! Salih Uçan’lı Empoli Ronaldo’lu Juvenuts karşısında

Serie A 10. haftada Juventus Empoli’ye konuk oluyor. Ligde zor günler giyen Empoli geride kalan 9 haftada sadece 1 galibiyet alırken 5 de yenilgi aldı. Geçtiğimiz hafta Salih Uçan’ın attığı enfes gol ile 1 puan kazanan Empoli Juventus’u devirerek büyük bir sürprize imza atmak istiyor. Ligde 9 haftada hiç yenilmeyen Juvnetus 8 galibiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor. Bu sene de şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak isteyen Juventus Empoli karşısında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak. İşte, Empoli Juventus canlı yayını…

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