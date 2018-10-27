Zorlu maçta iki gol! Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle! (CANLI YAYIN)

Arka arkaya aldığı iki galibiyetin ardından geçtiğimiz hafta Erzurumspor ile berabere kalarak hayal kırıklılığı yaşayan Trabzonspor Antalyaspor’a konuk oluyor. Bu sene yakaladığı iyi çıkış ile son dört haftada üç galibiyet alan Antalyaspor başarılı performansını Trabzonspor karşısında da devam ettirmek istiyor. Trabzonspor’da Kamil Ahmet Çörekçi, Mustafa Akbaş, Ogenyi Onazi ve Anthony Nwakaeme’nin sakatlıkları bulunuyor. Antalyaspor’daysa Ondrej Celustka ve Charles sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı yayını aşağıdaki “Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle” bağlantısında bulunuyor.

ANTALYASPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE

ANTALYASPOR TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

İlk ciddi atak 2. dakikada geldi. Yekta sağdan geldi, Doukara’ya doğru ortaladı ancak Trabzonspor defansı kafayla karşıladı. 4. dakikada Antalyaspor etkili geldi. Maicon ceza sahası solunda topu aldı. Sağ köşeye plaseyi yaptı, ancak top auta gitti. Antalyaspor 15. dakikada aradığı golü Souleymane Doukara ile buldu.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR İLK 11

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Salih, Diego, Cissokho, Chico, Yekta, Hakan, Maicon, Doğukan, Doukara

Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Olcay, Rodallega, Burak

ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Trabzonspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Saat 19.00’da başlayan karşılaşma beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanıyor.

“TRABZONSPOR’U YENMEMİZ GEREKİYOR”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında 27 Ekim Cumartesi günü evlerinde karşılaşacakları Trabzonspor’u yenmeleri gerektiğini belirterek, “Kazandığımız zaman daha güvenilir noktalara gelmiş olacağız” dedi. Antalyaspor için her şeyin iyi gittiğini vurgulayan Korkmaz, “Trabzonspor’u yenmemiz gerekiyor. Kazandığımız zaman daha güvenilir noktalara gelmiş olacağız. Bunda da en büyük katkı taraftarın olacak. Şimdiye kadar bizi inanılmaz desteklediler. Onların desteğiyle bu hafta da istediğimiz sonucu elde edeceğimize inanıyorum.” diye konuştu.

CANLI | Antalyaspor 1-1 Trabzonspor | İkinci yarı oynanıyor... Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı 'Skor'da... İlgili Haberi Oku

TRABZONSPOR’DA PEREİRA ISINIRKEN SAKATLANDI

Trabzonspor'da Pereira ısınma sırasında kendisini iyi hissetmediği için ilk 11'den çıkartıldı ve yerine Zeki Yavru dahil edildi.