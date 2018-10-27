MAÇ SONUCU | Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kasımpaşa 1-1 | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un golü Lokman Gör’den gelirken, Kasımpaşa’nın golünü penaltıdan Mbaye Diagne attı. Mbaye Diagne, mücadelede bir de penaltıdan yararlanamadı. 76. dakikada Egemen Korkmaz, gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, maça iyi başladı. Mehmet Özdilek yönetiminden biraz olsun silkinen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, aradığı golü 40. dakikada Lokman Gör ile buldu. Lokman Gör’ün golü ile öne geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, maçın geri kalanında skoru koruma yoluna gitti. Mustafa Denizli’yi takımın başına getirdikten sonra gol yollarında daha etkili bir görüntü çizen Kasımpaşa, dakikalar ilerledikçe baskısını arttırdı.

Yaptığı baskı sonuç veren Kasımpaşa, 79. dakikada Mbaye Diagne’nin penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı. Bu kez galibiyet için gol arayan Kasımpaşa, bir penaltı daha kazandı. Topun başına bir kez daha geçen Mbaye Diagne, bu kez vuruşunda ağları havalandırmadı. Mbaye Diagne’nin penaltı atışı, üstten dışarı çıktı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 73 Tshabalala-Dk. 80 Acka), Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı, Sunu (Dk. 31 Munsy)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Youssef, Veigneau (Dk. 51 Onur Ural), Tarkan Serbest (Dk. 62 Koita), Sadiku, Pavelka, Eduok (Dk. 89 İlhan Depe), Trezeguet, Diagne

Goller: Dk.40 Lokman Gör (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk.79 Diagne (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 77 Egemen Korkmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Diagne (Kasımpaşa), Dk. 67 Özer Hurmacı, Dk. 84 Acka (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

14′ Emrah Başsan’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Ramazan Köse parmaklarının ucuyla çıkardı.

18′ Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Sunu, müsait pozisyonda topu yandan auta gönderdi.

24′ Trezeguet’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Veysel Sarı’nın kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Sehic kornere çeldi.

GOL! 40′ Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte müsait pozisyonda bulunan Lokman Gör kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

52′ Ceza yayının sol çaprazında topla buluşan İbrahim Akdağ’ın çektiği sert şutta kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76′ Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Egemen Korkmaz’ın müdahalesiyle Diagne yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Egemen Korkmaz’ın ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldığı pozisyonda 79. dakikada topun başına geçen Diagne meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

84′ Hakem Arda Kardeşler Kasımpaşa lehine ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Trezeguet, ceza alanına girdiği sırada Acka’nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. İkinci kez penaltı kullanmak için

GOL! 86′ Topun başına geçen Diagne penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi: 1-1

89′ Sol kanattan Taylan Antalyalı’nın pasında ceza çizgisi üzerinde topla buluşan Özer Hurmacı müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan Köse’nin üzerine gönderdi.