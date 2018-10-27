CANLI | Atiker Konyaspor Medipol Başakşehir 0-0 | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Ligde oynadığı son üç maçtan da galibiyet alamadan ayrılan Atiker Konyaspor, üç puan hasretine son vererek üst sıraları zorlamak istiyor. Haftaya lider Galatasaray’ın bir puan gerisinde ikinci sırada giren Medipol Başakşehir ise zorlu deplasmandan üç puanla dönerek maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.