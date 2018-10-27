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CANLI | Atiker Konyaspor Medipol Başakşehir 0-0 | Spor Toto Süper Lig
Medipol Başakşehir

CANLI | Atiker Konyaspor Medipol Başakşehir 0-0 | Spor Toto Süper Lig

Ligde üst sıraları zorlamak isteyen Atiker Konyaspor, sahasında maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturmak isteyen Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Atiker Konyaspor Medipol Başakşehir maçının canlı anlatımı ve önemli anları SKOR'da...

27 Ekim 2018 16:07

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Ligde oynadığı son üç maçtan da galibiyet alamadan ayrılan Atiker Konyaspor, üç puan hasretine son vererek üst sıraları zorlamak istiyor. Haftaya lider Galatasaray’ın bir puan gerisinde ikinci sırada giren Medipol Başakşehir ise zorlu deplasmandan üç puanla dönerek maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Son güncelleme 16:08 | 27 Ekim 2018
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