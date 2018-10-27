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Çağlar Söyüncü, Premier Lig’de siftah yaptı!
İngiltere Premier Lig

Çağlar Söyüncü, Premier Lig’de siftah yaptı!

Leicester City, sahasında konuk ettiği West Ham United ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü Leicester City formasıyla ilk kez görev aldı.

27 Ekim 2018 22:13

İngiltere Premier Lig’in 10’uncu haftasında Milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City, West Ham United’i konuk etti.

King Power Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip, 30’uncu dakikada Fabian Balbuena’nın attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Mücadelenin 89’uncu dakikasında sahneye çıkan Wilfred Ndidi, Leicester City’e 1 puanı getiren golü kaydetti.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Çağlar Söyüncü, bu maçla birlikte ilk kez Premier Lig’de boy gösterirken 80’inci dakikada yerini Okazaki’ye bıraktı.

Çağlar ayrıca mücadelenin 47’nci dakikasında bir de sarı kart gördü.

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Son güncelleme 22:13 | 27 Ekim 2018
Çağlar Söyüncü Leicester City
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