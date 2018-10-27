Bir avuç dolar için

Avrupa kupalarındaki 4 takımımızın düştüğü durum içimizi acıttı. Artık bir gerçeği ‘Kral çıplak' tadında değerlendirmeliyiz. Takımlarımızın yaş ortalamaları yüksek, oyuncu kalitesi düşük. Hocalar, oyuncular, yöneticiler, taraftarlar birbirine girmiş. Sporseverlerin mutsuzluğunun sebebi saha sonuçları mı yoksa tuttukları takımların oynadığı heyecansız ve kalitesiz futbol mu? Takımlardaki huzursuzluğun sebebi ne? Aklıma ‘Bir Avuç Dolar İçin' isimli Western filmi geldi. Ligimiz biraz gurur, biraz açlık ve biraz da intikam üzerine oynanan oyun gibi değil mi?

Almanlar her alanda olduğu gibi futbolda da projeler üretirler. Neydi proje? Yıldız adaylarını toplayıp, parlatıp satmaktı. Asıl amaçları ise başarı ve şampiyonluktu. Dortmund'a bakacak olursak; genç isimleri kadrosuna katmanın yanı sıra en önemli hamlesi kiralık isimlerle başarılı bir performans ortaya koymasıydı. Yükselen yıldız Belçika'da ise Genk modeli tuttu. Son yıllarda genç oyuncuları parlatıp 70 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde ettiler.

Bize proje gerek

Dizlerimizi dövsek olmaz, kafamızı ellerimizin arasına alıp kahretsek bize yakışmaz. Biz Galatasaray'ın galip gelmesinden çok, kasaya girecek 2.7 milyon Euro'nun peşindeyiz! Zaten gelen o para da ancak bir yama olurdu. Avrupalı kulüpler ‘Bul-parlat-sat' modeli ile ayakta kalabiliyorsa biz de yapabiliriz. Aslında Ali Koç'un Fenerbahçe'de yapmak istediği de bu ama ülkemize entegrasyonu konusunda sıkıntılar yaşıyor. Tahammülümüz yok. İhtiyacımız olan sadece proje!

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