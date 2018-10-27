Antalyaspor taraftarından ‘Hain Burak Yılmaz’ tezahüratı

Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken ev sahibi ekibin taraftarlarından Burak Yılamz’a büyük tepki vardı.

Antalya’yada 1-1 beraberlike sona eren maçın son anlarında Salih Dursun ile girdiği mücadele sonrasında ceza sahası içinde yerde kalan Burak Yılmaz penaltı bekledi.

‘VAR’ sistemi tarafından pozisyonun incelenmesinin ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu maçın devam etmesine karar verirken Burak Yılmaz sert itirazlarda bulundu.

Burak Yılmaz’ın bu hareketleri sonrasında Antalyaspor taraftarları büyük tepki gösterirken tribünler uzun süre “Hain Burak Yılmaz” tezahüratı yaptı.

Antalyaspor altyapısında yetişen ve 2002-2006 yılları arasında kırmızı-beyazlı takımın formasını giyen Burak Yılmaz, maçın 28. dakikasında penaltıdan attığı gol sonrasında sevinmedi.

BURAK YILMAZ’DAN CEVAP

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, aleyhinde yapılan tezahüratlarla ilgili, “Antalyaspor taraftarı ‘Hain Burak’ diye bağırıyor. Ne hainliği yapmışım ben? Hep para kazandırmışım. Çin’e gittim, yine para kazandırdım. Hain istiyorlarsa kafalarını kaldırmaları yeterli” ifadelerini kullandı.

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