Ali Koç milli sporcu Ramil Guliyev’in alnından öptü

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Ekim ayı Olağan Toplantısı’nda başarılar elde eden sporcular sahneye davet edildi. Atletizmde büyük başarılar elde eden Ramil Guliyev, alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Ramil Guliyev’in ardından sahneye gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli sporcuyu alnından öperek tebrik etti. Ali Koç’un bu hareketi sonrası Yüksek Divan Kurulu üyelerinden büyük alkış geldi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan, Yüksek Divan Kurulu Ekim ayı Olağan Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okuyan Becan, yarınlara umutla bakabilmek için kilit noktanın sabır olduğunu ifade etti. Sevil Zeynep Becan, ”Kongre üyelerimizin en üst makamları temsil eden sizlerin nezdinde tüm camia adına ricamız sabır ve anlayışla desteklerinin devam etmesi” dedi.

Futbolda olmaları gereken yerin çok uzağında olmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Sevil Zeynep Becan, “Üst üste 4″üncü kez Euroleague’e 4 kez Final Four oynayan ve kupayı müzemize getiren basketbol takımımız bu sezona merhaba dedi. Takımımız bu sezon oynadığı 4 Euroleague karşılaşmasından 3 galibiyet ve ligden de 3 galibiyetle ayrılmayı başardı. Erkek basketbol takımımızın sporcusu Tylo Ennis Büyükçekmece basketbol maçı karşısında yaşadığı sakatlık sonrası bir operasyon geçirdi. Bunu yakından takip ediyor ve sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Bu sakatlık ardından ekibimiz Erick Green’i kadromuza kattı. Kendisine hoş geldin diyor başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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”YARGITAY’DAKİ DOSYANIN NEDEN BEKLEDİĞİNİ ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ”

Daha sonra açıklamalarını sürdüren Sevil Zeynep Becan, ”Fenerbahçe kumpası olarak adlandırdığımız, kırmızı çizgimiz olan ‘3 Temmuz Kumpas’ davasında avukat ekiplerimizle hazır bulunduk. Fiziki takiplerde yetki aşımı yapılmış, savcıdan habersiz fiziki takip yapılmış, izinli olan personeller adına imzalar atılmış. Bunlar bile, Fenerbahçemize, eski yöneticilerimize yapılan kumpasın en büyük kanıtıdır. Biz bu davanın sonuna kadar arkasındayız ve peşini bırakmayacağız. Yargıtay’daki dosyanın da neden beklediğini anlamakta zorluk çekiyoruz” diye konuştu.