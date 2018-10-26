Zlatan Ibrahimovic’e veto!

İngiltere Premier Lig’de Everton ile 28 Ekim Pazar günü oynayacakları lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Manchester United’ın Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, Los Angeles Galaxy’de forma giyen Zlatan Ibrahimovic’in ara transfer döneminde takıma dönme olasılığı bulunmadığını söyledi.

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Forma giydiği son 8 maçta da ağları sarsamayan Kongo asıllı Belçikalı milli futbolcu Romelu Lukaku’nun performansıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Mourinho, “Lukaku’nun yeniden forma gireceğine inanıyorum. Bir gün yeniden gol atacak ve öz güveni yerine gelecek” ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, sakatlıkları devam eden Alexis Sanchez ve Jesse Lingard’ın da Everton karşısında forma giyemeyeceğini belirtti. Zlatan İbrahimovic, 2016-18 yılları arasında giydiği Manchester United formasıyla 53 maçta 29 gole imza atmıştı.