SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ABD'de nükleer alarm!
Zlatan Ibrahimovic’e veto!
İngiltere Premier Lig

Zlatan Ibrahimovic’e veto!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, ara transfer döneminde Zlatan Ibrahimovic'in yeniden transfer edileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

26 Ekim 2018 15:21

İngiltere Premier Lig’de Everton ile 28 Ekim Pazar günü oynayacakları lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Manchester United’ın Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, Los Angeles Galaxy’de forma giyen Zlatan Ibrahimovic’in ara transfer döneminde takıma dönme olasılığı bulunmadığını söyledi.

26 Ekim 2018 Steven Zhang 27 yaşında Inter`in başkanı oldu İtalya'nın dev kulübü Inter'in yeni başkanı, 27 yaşındaki Steven Zhang oldu. Steven Zhang'ın Inter başkanı oluşu, paylaşılan bir video ile duyuruldu. İlgili Haberi Oku

Forma giydiği son 8 maçta da ağları sarsamayan Kongo asıllı Belçikalı milli futbolcu Romelu Lukaku’nun performansıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Mourinho, “Lukaku’nun yeniden forma gireceğine inanıyorum. Bir gün yeniden gol atacak ve öz güveni yerine gelecek” ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, sakatlıkları devam eden Alexis Sanchez ve Jesse Lingard’ın da Everton karşısında forma giyemeyeceğini belirtti. Zlatan İbrahimovic, 2016-18 yılları arasında giydiği Manchester United formasıyla 53 maçta 29 gole imza atmıştı.

Son güncelleme 15:21 | 26 Ekim 2018
jose mourinho manchester united Zlatan Ibrahimovic
GÜNÜN MAÇLARI
Bursaspor
Bugün - 20:30
-
Alanyaspor
BB Erzurumspor
Yarın - 13:30
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Fenerbahçe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 28.10.2018 - 20:30 Rotterdam Splatz
MKE Ankaragücü