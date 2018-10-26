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UEFA, Michael Frey’i aday gösterdi
Fenerbahçe

UEFA, Michael Frey’i aday gösterdi

UEFA, Avrupa Ligi'nin 3. haftasının en iyi oyuncusu adaylarını belirledi. 4 kişilik listede Anderlecht maçında 1 gol ve 1 asistle oynayan Fenerbahçeli Michael Frey de yer aldı

26 Ekim 2018 09:45

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. maçına çıkan Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanından 2-2’lik beraberlikle döndü. Sarı-lacivertli takımda Michael Frey başarılı performansıyla dikkat çekti. İsviçreli futbolcu, maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayarak 1 puanın alınmasında başrol oynadı. UEFA da haftanın oyuncusu oylamasında Michael Frey’i adaylar arasında gösterdi.

İşte adaylar ve performansları:

Munas Dabbur – Salzburg – Rosenborg maçında 2 gol

Ruben Loftus-Cheek – Chelsea – BATE maçında 3 gol, yüzde 93 pas isabeti, 4 isabetli şut

Giovani Lo Celso – Real Betis – Milan maçında 1 gol, 1 asist, yüzde 91 pas isabeti, 2 isabetli şut

Michael Frey – Fenerbahçe – Anderlecht maçında 1 gol, 1 asist, 3 isabetli şut

26 Ekim 2018 Fenerbahçe-Anderlecht maçı Belçika basınında UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında, Belçika deplasmanında Anderlecht ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin aldığı sonuç, Belçika basınında geniş yer buldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:13 | 26 Ekim 2018
Fenerbahçe michael frey
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