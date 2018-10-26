UEFA, Michael Frey’i aday gösterdi

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. maçına çıkan Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanından 2-2’lik beraberlikle döndü. Sarı-lacivertli takımda Michael Frey başarılı performansıyla dikkat çekti. İsviçreli futbolcu, maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayarak 1 puanın alınmasında başrol oynadı. UEFA da haftanın oyuncusu oylamasında Michael Frey’i adaylar arasında gösterdi.
İşte adaylar ve performansları:
Munas Dabbur – Salzburg – Rosenborg maçında 2 gol
Ruben Loftus-Cheek – Chelsea – BATE maçında 3 gol, yüzde 93 pas isabeti, 4 isabetli şut
Giovani Lo Celso – Real Betis – Milan maçında 1 gol, 1 asist, yüzde 91 pas isabeti, 2 isabetli şut
Michael Frey – Fenerbahçe – Anderlecht maçında 1 gol, 1 asist, 3 isabetli şut