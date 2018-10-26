UEFA Avrupa Ligi maç özetleri! Akhisar, Beşiktaş, Fenerbahçe özeti…

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan gruplardaki üçüncü maçlarla devam etti. Fenerbahçe Avrupa Ligi D grubu üçüncü maçında Anderlecht karşısında çıktı. Karşılaşmada ev sahibi Anderlecht Fenerbahçe 2-0 öne geçmesine rağmen temsilcimiz Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-2'yi yakalamayı başardı. Beşiktaş, evinde ağırladı Genk'e karşı 4-2 mağlup oldu. Avrupa Ligi I Grubunda yer alan Beşiktaş, Malmö maçının ardından Genk'e de yenilerek gruptaki ikinci mağlubiyetini almış oldu. Akhisarspor, ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde J Grubu’n daki 3. sınavda da puanla tanışamadı. Büyük umutla gidilen karşılaşmada Sevilla Akhisar karşısında ardı ardına bulduğu gollerle 6-0 yendi. İşte, Avrupa Ligi maçları özeti…

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ ÖZETİ

HASAN ALİ KALDIRIM İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe formasıyla Anderlecht filelerini havalandıran Hasan Ali Kaldırım, kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında gol attı. Bu gol aynı zamanda Kaldırım’ın kariyerindeki 5. gol oldu. Attığı golden sonra müthiş bir sevinç yaşayan tecrübeli oyuncu armasını öperek eleştirilere mesaj gönderdi.

Belçika deplasmanında ilk yarıda ve ikinci yarının hemen başında yediği 2 golle şoka giren Fenerbahçe’de geri dönüşün fitilini 54.dakikada Frey ateşledi.

İlk yarıda kaçırdığı golden sonra 54’te Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Frey takımını umutlandırdı.

4 dakika sonra sahneye çıkan Hasan Ali Kaldırım herkesi sevince boğdu. Rakip ceza sahası içinde zarif hareketlerle kendisine şut açısı yaratan Han Ali şık bir vuruşla beraberliği getiren golü kaydetti.