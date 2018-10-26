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UEFA Avrupa Ligi I grubu puan durumu | Avrupa Ligi grubunda Beşiktaş kaç puan?
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi I grubu puan durumu | Avrupa Ligi grubunda Beşiktaş kaç puan?

UEFA Avrupa Ligi I grubunda oynanan 2 maçla üçüncü maçlar sona erdi. Beşiktaş'ın Genk karşısında 4-2 mağlup olmasının ardından gruptaki sıralama değişti. İşte Beşiktaş'ın yer aldı Avrupa Ligi I grubunda son puan durumu...

26 Ekim 2018 00:12

UEFA Avrupa Ligi bu hafta 3. grup maçları ile devam etti. Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş, evinde ağırladığı Malmö’ye 4-2 mağlup oldu. Grubun diğer karşılaşmasında ise Sarpsborg Malmö maçı beraberlikle sona erdi. Beşiktaş’ı yenmeyi başaran Genk grupta liderlik koltuğuna oturdu. Son iki maçında puan kazanamayan Beşiktaş ise 4. sırada yer aldı.

Avrupa Ligi'nde 4. hafta müsabakaları 11 Kasım Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş’ın Genk’e konuk olacağı haftada Malmö ise Sarpsborg’u ağırlayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ I GRUBU PUAN DURUMU

Son güncelleme 00:12 | 26 Ekim 2018
beşiktaş puan durumu uefa avrupa ligi
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