UEFA Avrupa Ligi I grubu puan durumu | Avrupa Ligi grubunda Beşiktaş kaç puan?

UEFA Avrupa Ligi bu hafta 3. grup maçları ile devam etti. Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş, evinde ağırladığı Malmö’ye 4-2 mağlup oldu. Grubun diğer karşılaşmasında ise Sarpsborg Malmö maçı beraberlikle sona erdi. Beşiktaş’ı yenmeyi başaran Genk grupta liderlik koltuğuna oturdu. Son iki maçında puan kazanamayan Beşiktaş ise 4. sırada yer aldı.

Avrupa Ligi'nde 4. hafta müsabakaları 11 Kasım Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş’ın Genk’e konuk olacağı haftada Malmö ise Sarpsborg’u ağırlayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ I GRUBU PUAN DURUMU