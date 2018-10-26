Trabzonspor maçı öncesi Yaşar Kemal Uğurlu tepkisi!

Antalyaspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “27 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya Yaşar Kemal Uğurlu’nun hakem olarak atanması kulübümüz ve camiamızda soru işaretleri yaratmıştır” ifadeleri kullanıldı. Antalyaspor’un resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig’in 10’uncu haftasında Trabzonspor’la oynayacakları karşılaşmaya hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun atandığı belirtildi.

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Antalyaspor’un ligde 4’üncü sırasında yer alarak yoluna emin adımlarla devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Antalyasporumuz ile Türk futbolunun köklü kulüplerinden Trabzonspor arasında 27 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya Yaşar Kemal Uğurlu’nun hakem olarak atanması kulübümüz ve camiamızda soru işaretleri yaratmıştır. Son 1.5 yıl içinde oynanan 3 Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasına 2 kez atanan ve her iki maçtaki yönetimiyle aleyhimize verdiği hatalı kararlar nedeniyle canımızı yakan Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönetimi hala hafızalarımızdaki tazeliğini korurken üst sıraları yakından ilgilendiren mücadeleye yine aynı ismin, yine bir Trabzonspor maçında atanmasını manidar buluyoruz. Soru işaretlerine meydan vermemek adına başka bir atama yapılması mümkünken ısrarla taraftarımızın gözünde ve özellikle Trabzonspor maçlarında güvenirliliğini kaybetmiş bir hakemin bu önemli karşılaşmaya atanmasını doğru bulmuyoruz. Biz yine de bundan önceki iki maçın aksine futbolun güzelliğine gölge düşürmeden düdük çalacağına, 90 dakika boyunca yapılan bu atamaya yakışan bir yönetim sergileyeceğine inanıyoruz.”