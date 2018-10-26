Steven Zhang 27 yaşında Inter’in başkanı oldu

İtalya Serie A takımlarından Inter’in başına 27 yaşındaki Steven Zhang getirildi. Steven Zhang, Endonezyalı iş insanı Erick Thohir’in yerine Inter’in başına geçti. Inter’in en büyük hissesine sahip Suning Holdings Group’un sahibi Zhang Jindong’un oğlu olan Steven Zhang, dünya devinin yeni başkanı oldu. Steven Zhang’dan önce Inter başkanlığını yürüten Erick Thohir, diğer işlerine ağırlık vermek için başkanlık görevinden ayrıldı.

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Inter’de başkan yardımcılığı görevinde Javier Zanetti’nin devam edeceği belirtildi. Inter’in Genel Müdürü ise Alessandro Antonello oldu. Asıl adı Zhang Qingyang olan Steven Zhang Inter’in 21. başkanı oldu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Inter, yeni başkan Steven Zhang’ı, Twitter hesabından paylaştığı video ile takipçilerine duyurdu.