Spor Toto Süper Lig’de 10. hafta heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig’inde haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Yarın:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
28 Ekim Pazar:
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
29 Ekim Pazartesi:
20.00 Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)