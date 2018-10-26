SON DAKİKA Galatasaray Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın bilet fiyatlarını açıkladı. Galatasaray’dan yapılan açıklamada, 2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak derbi maçın bilet fiyatlarının 150 lira ile bin lira arasında değiştiği belirtildi.

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Bilet satışları 30 Ekim Salı günü saat 14.00’te GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli satışa çıkacak. 31 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de Galatasaray logolu passolig kartları için satışa çıkacak biletler, 1 Kasım Perşembe günü ise saat 20.00’den sonra Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kartlar için satılacak.

Derbinin bilet fiyatları ise şöyle:

Kategori 1: 1000 TL

Kategori 2: 900 TL

Kategori 3: 800 TL

Kategori 4: 800 TL

Kategori 5: 750 TL

Kategori 6: 600 TL

Kategori 7: 400 TL

Kategori 8: 300 TL

Kategori 9: 250 TL

Kategori 10: 175 TL

Kategori 11: 150 TL

Kategori 12 (Misafir): 150 TL