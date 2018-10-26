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Şenol Güneş: Sorumluluk takım adına benim
Beşiktaş

Şenol Güneş: Sorumluluk takım adına benim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 4-2 kaybettikleri Genk maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

26 Ekim 2018 07:26

Vodafone Park’ta 4-2’lik Genk mağlubiyetini değerlendiren Şenol Güneş, siyah beyazlı taraftarların protestosu hakkında konuşan Güneş, ‘Sorumluluk benim’ dedi. İşte Şenol Güneş’in açıklamaları… ”RAKİP DAHA GÜÇLÜYDÜ, ONLAR KAZANDI”

Tabii ilk yarı özellikle oyun formatı olarak düşündüğümüz şekilde oynamaya çalışırken, rakibin önemli özelliği hızlı çıkmaları, İlk yarıdaki gol, kontrolü rakip takıma verdi. Basit ve kolay goller yedik. Bizim için çok kötü bir sonuç. Rakip daha iyiydi ve daha güçlüydü onlar kazandı.

”BASKI YAPIP POZİSYON ARADIK AMA…”

İkinci yarı baskı yapıp pozisyonlar bulmaya çalıştık ama onlar gol buldu. Çok basit hatalardan gol yedik. İlk yarı oyun disiplininden çok kopuktuk. İkinci yarı toparlamaya çalıştık ama olmadı. Rakip bizden daha güçlüydü.

”SAVAŞMAZSANIZ BÜYÜK TAKIM OLAMAZSINIZ”

Taraftarlar üzüntülerini de, sevgilerini de abartılı kullanabiliyor. Bu kulüp, yönetimiyle, başkanıyla, oyuncusuyla, taraftarıyla bir bütün. Sorumluluk takım adına benim. Bu kulüp yönetimiyle başkanıyla taraftarıyla bir bütün. Biz bir ekibiz. Başarısızlığı konuşmak yerine bugün ne yapacağımızı konuşmalıyız. Ayağa kalkacak gücümüz var. Savaşmazsanız büyük takım olamazsınız. Eleştireceğiz, değiştireceğiz. Oyun olarak dibe vurduğumuzda kalkacak gücümüz olduğunu gördük.

Son güncelleme 07:26 | 26 Ekim 2018
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