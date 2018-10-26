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Ricardo Quaresma’dan flaş paylaşım!
Beşiktaş

Ricardo Quaresma’dan flaş paylaşım!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Genk maçında taraftarların tepkisiyle karşılaşan Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, olaylı maçın ardından açıklama yaptı.

26 Ekim 2018 18:47

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, olaylı Genk maçının ardından bir açıklamada bulundu.

UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sahasında Genk’e 4-2 yenilen siyah beyazlılarda, Ricardo Quaresma başta olmak üzere birçok yıldız futbolcu taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Maç içinde bazı taraftarlarla diyaloğa giren ve atışan Portekizli futbolcu, maç sonunda “Eğer sorun bensem Ocak’ta ayrılabilirim” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan Quaresma, taraftara teşekkür etti.

35 yaşındaki futbolcu, “Bütün desteğiniz için teşekkürler. Bu bizim için dünyalara eş değer. Şimdi sıradaki maçımıza odaklanacağız” şeklinde konuştu.

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Son güncelleme 18:47 | 26 Ekim 2018
beşiktaş Genk Ricardo Quaresma
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