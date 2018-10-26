Real Madrid Başkanı Florentino Perez çıldırdı! Devre arasında kovuyordu

SKOR DIŞ HABERLER UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’in sahasında Viktoria Plzen ile oynadığı maçın devre arasında yeşil sahalarda daha önce duyulmamış bir olayın eşiğinden dönüldüğü iddia edildi. İspanyol El Confidencial gazetesinin haberine göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, takıma bir türlü beklenen futbolu oynatamayan teknik direktör Julen Lopetegui’yi Viktoria Plzen maçı oynandığı sırada kovmaya çalıştı.

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Real Madrid’de geleceği tartışılan Julen Lopetegui, İspanya Milli Takımı’ndan ayrılık sürecinden daha skandal bir olayın kahramanı olmaktan son anda kurtuldu. Dünya Kupası’nın başlamasına sayılı günler kala Real Madrid ile sözleşme imzaladığı için İspanya Milli Takımı’ndan gönderilen Julen Lopetegui, bu kez de maç oynanırken kovulan ilk teknik adam olmaya çok yaklaştı. İddiaya göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, ilk yarısı 1-0 Real Madrid’in üstünlüğü ile tamamlanan Viktoria Plzen maçının devre arasında oturduğu locadan bir anda ayaklandı. Zayıf rakip karşısında oynanan futboldan ve ilk yarıdaki tek gollü sonuçtan memnun olmayan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Julen Lopetegui’yi kovmak için soyunma odasına yöneldi.

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Florentino Perez’in sinirli bir şekilde soyunma odasına yöneldiğini gören Real Madrid Genel Menajeri Jose Angel Sanchez ve yöneticiler, hemen devreye girdi. Florentino Perez’i güçlükle sakinleştiren Real Madrid yöneticileri, büyük bir skandalın yaşanmasına engel oldu. Florentino Perez’in Real Madrid’in beş maçlık galibiyet hasretinden sonra 2-1 kazandığı ancak futbolu ile yine hayal kırıklığı yarattığı Viktoria Plzen maçından sonra da Julen Lopetegui’yi kovmayı düşündüğü, ancak yine yöneticilerin araya girerek Barcelona ile oynanacak El Clasico öncesi böyle bir hamlenin yanlış olacağı konusunda başkanı ikna ettikleri belirtildi.

İspanyol basınında çıkan haberler, Julen Lopetegui’nin Real Madrid macerasının devre arasını görmeden sona ereceği dedikodularını da güçlendirdi. Real Madrid’in başında 13 maça çıkan Julen Lopetegui, bu maçlarda 6 galibiyet alabilirken, 5 kez de mağlup oldu. 2 maç ise berabere bitti.