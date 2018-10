Phillip Cocu: Bu hakemle bunu yapabilmek çok zordu

Mücadeleyi değerlendiren Cocu, “Maçın ilk yarısında iyi bir futbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ama gol atamadık. Son derece hayal kırıklığına uğratan bir gol yedik. Kalemizde olan ilk tehlike golle sonuçlandı. İkinci yarının da ilk pozisyonunda gol yedik. Anderlecht gibi zor bir deplasmanda 2-0 geriye düşmek çok zor bir şeydir. Ardından pozitif görüntüler gördük. Bu durum beni çok mutlu etti. Herkes plana sadık kaldı. Hasan Ali, çok güzel bir gol attı. Burada 2-2’lik skor bizim için memnun edici” ifadelerini kullandı.

“RAKİBİ İZLEYİP, 3’LÜ SAVUNMA KARARI VERDİK”

3’lü savunma anlayışının nedeni sorulan Cocu, “Herhangi bir fiziksel sorunumuz olduğuna inanmıyorum. Bu akşam normale kıyasla şartlar daha ağırdı, saha daha ağırdı. Bu nedenle maçın sonunda fiziksel olarak bizi etkilemiş olabilir. Rakibimizin nasıl oynadığını gördüğümüzde kararın doğru olacağını düşündük. Rakibi incelemek gerekiyor. Rakibin bek oyuncularının nasıl oynadığını görünce, 4’lü oynamanın büyük bir risk olacağını gördüm. Sadece savunma hattımızın değil, orta sahamızın da hata yaptığı 2 an var. Her maç, her rakip farklıdır. Her zaman kazanmaya gidersiniz. 2 farklı dizilişte de performans gösterebilen bir takım gördük. Uzun vadede bizim için bu önemli olabilir. 2 forvetle oynadık, arkalarında da Benzia vardı. Rakibimiz de 3 savunmacıyla oynuyordu. Bu düşünceyle diziliş tercihi yaptık.” cevabını verdi.

“MAÇIN HAKEMİNİ HEPİNİZ GÖRDÜNÜZ”

Maçın hakemi ile ilgili görüşlerini aktaran genç hoca, “Maçın hakemi için bir şey söylemek istemiyorum, yeterince dikkat çekti. Maç içinde olanları gayet gözlemlediniz. Oyuncularım sahada 11 kişi kalmayı başardılar. Bu hakemle bunu yapabilmek çok zordu” dedi.

“BARIŞ İLE İLGİLİ BİR ENDİŞE DUYMUYORUM”

Barış Alıcı’nın oynamamasının nedeni sorulan teknik adam, “Takım içerisinde rekabet var, onun da rekabete girebilmesi gerekiyor. Sezon başında iyiydi ama şu anda zor bir durumun içinde. Onun yaşadığı gibi bir transfer yaşandıysa bu durum normal karşılanabilir. Barış ile ilgili bir endişem yok, içinde bulunduğu durumdan çıkmak için mücadele etmesi gerekiyor. Oğuz bugün idmanda yaptıklarıyla oynamayı hak etti, büyük gelişim gösterdi. 11’de oynatsam mı diye de düşündüm. İdmanda yaptıkları, alacakları dakikaları etkiliyor. Barış ile ilgili herhangi bir endişe duymuyorum. Çok genç oyuncumuz var. Yiğithan var, o da çok çalışan bir oyuncumuz. Son dönemde o da iyi izlenimler veriyor” diye konuştu.

“ESKİ OYUNCUM BAKKALI İÇİN MUTLUYUM”

Anderlecht’te 2 gol atan Bakkali için de görüşleri sorulan Cocu, “Kalitesini gösterdi bu akşam. Birçok pozisyonda onu önlemiş olmamıza rağmen bu kaliteyi gösterdi. Onu durdurabilmek için 2 savunmacıya ihtiyaç duyuyorsunuz. Yakın markaj altında bile ne kadar tehlikeli olacağını gösterdi. Eski bir futbolcum, çalıştığım takıma karşı 2 gol attığı için mutlu değilim ama bulunduğu kulüpte iyi iş yaptığı için mutluyum” diyerek sözlerini noktaladı.

