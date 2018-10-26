MAÇ SONUCU | Sevilla 6-0 Teleset Mobilya Akhisarspor | Tarihi yenilgi

UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden Teleset Mobilya Akhisarspor, J Grubu üçüncü maçında Sevilla ile deplasmanda oynadığı maçı 6-0 kaybetti. Grupta henüz puanı bulunmayan Teleset Mobilya Akhisarspor, son sırada kalırken, 6 puana ulaşan Sevilla 2. sırada yer aldı. Sevilla’nın golleri 7. dakikada Roque Mesa, 9. dakikada penaltıdan Pablo Sarabia, 35. dakikada Milan Lukac’ın kendi kalesine, 50. dakikada Luis Muriel, 60. dakikada Quincy Promes ve 67. dakikada Gabriel Mercado’dan geldi.

Grupta Krasnodar ve Standart Liege ile oynadığı ilk iki maçı kaybeden Teleset Mobilya Akhisarspor, birçok takım için bile puan almanın zor olduğu Sevilla deplasmanına eksiklerine rağmen puan umuduyla geldi. Ancak maçın başlama vuruşu ile birlikte bu umudun gerçekçi olmadığı da ortaya çıktı. İlk düdük ile birlikte Sevilla, ataklara başlarken, Lukac kalede facia bir görüntü sergiledi. Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan’ın ligde başarılı performans sergileyen Fatih Öztürk’ün yerine kalede Milan Lukac’ı tercih etmesi tartışma konusu oldu. Kaleyi bulan yedi şuttan beşini yiyen Lukac’ın Fatih Öztürk’ü neden kestiği anlaşılamadı. Savunması dökülen, kalecisi tek bir kurtarış yapabilen Teleset Mobilya Akhisarspor, İspanya’da adeta dağıldı.

Tel tel dökülen temsilcimiz, Sevilla’nın 6. golden sonra oyunu rölantiye alması nedeniyle daha farklı yenilmekten kurtulmuş oldu. Ne savunması çalışan ne de hücumu işleyen Teleset Mobilya Akhisarspor, taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı. Sahada hiçbir varlık gösteremeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, İspanya’dan tarihi bir yenilgiyle döndü.

İspanya’ya çok sayıda eksikle gelen Teleset Mobilya Akhisarspor, maça çok kötü başladı. İlk düdük ile birlikte Teleset Mobilya Akhisarspor kalesinde baskı kuran Sevilla, pozisyonlar bulmaya başladı. Rakibini bir türlü durduramayan temsilcimiz, iki dakika içinde yediği iki golle 9. dakikada 2-0 geriye düştü. Dağınık bir görüntü sergileyen Teleset Mobilya Akhisarspor, 35. dakikada kalesinde 3. golü gördü.

Güçlü rakibinin oyununa karşılık veremeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, ikinci yarıya da gol yiyerek başladı. 50. dakikada 4. golü bulan Sevilla, iyice rahatladı. Farkı açmasına rağmen pozisyonlar bulmaya devam eden Sevilla, 60. dakikada beşinci golünü attı. Sahada varlığı ile yokluğu belli olmayan kaleci Lukac ve savunma hattı, farklı mağlubiyete davetiye çıkardı.

Grubun diğer maçında Standart Liege ile Krasnodar arasında Belçika’da oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda 6 puana ulaşan Sevilla, 7 puanlı Krasnodar’ın bir puan arkasında 2. sırada yer aldı. Teleset Mobilya Akhisarspor ise 0 puanla son sırada kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 7′ Sevilla, öne geçti. Mesa’nın ceza yayı gerisinden yaptığı sert vuruşta top kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0

GOL! 8′ Sevilla, penaltı kazandı. Akhisarspor santra yaptıktan hemen sonra topu kaptırdı. Miguel Lopes’in Vidal’i ceza sahasında düşürmesiyle karşılaşmanın İskoç hakemi Clancy penaltı kararı verdi. 9. dakikada penaltıyı kullanan Sarabia, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0.

GOL! 35′ Sevilla, farkı 3’e çıkardı. Ceza sahası içinde sol kanatta Vidal, topu penaltı noktasındaki Vazquez’e gönderdi. Vazquez de altıpasın yanında Promes’e meşin yuvarlağı çıkardı. Promes’in röveşatasında topu kurtaran Lukac, meşin yuvarlağın kontrolünü sağlayamadı. Lukac’ın sektirdiği top önce direğe sonra da kendisine çarptı ve ağlarla buluştu: 3-0.

GOL! 50′ Sevilla, Akhisarspor’un kendi yarı sahasından çıkarken kaptırdığı top sonrası bulduğu golle farkı 4’e çıkardı. Muriel’in ceza yayının dışından çektiği şutta top savunmada Dany’e çarptı ve kaleci Lukac’ı yanıltarak filelerle buluştu: 4-0.

GOL! 60′ Fark 5’e yükseldi. Ceza sahasının solundan ceza sahasına giren Arana, topu Promes’e çıkardı. Kale sahasının önündeki Promes, düzgün bir vuruşla topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 5-0.

GOL! 67′ Sevilla, bir gol daha buldu. Soldan kullanılan korner atışında kaleci Lukac boşa çıkınca top kale sahasının içinde Mercado’nun önünde kaldı. Mercado, topu boş filelere yolladı: 6-0.