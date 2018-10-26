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MAÇ SONUCU | Bursaspor 2-0 Aytemiz Alanyaspor | Süper Lig 10. hafta
Bursaspor

MAÇ SONUCU | Bursaspor 2-0 Aytemiz Alanyaspor | Süper Lig 10. hafta

Spor Toto Süper Lig 10. hafta açılış karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Bursaspor, taraftarı önünde 2-0 galip geldi ve puan tablosunda rakibinin önüne geçti.

26 Ekim 2018 22:26

Spor Toto Süper Lig 10. hafta açılış mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor’u konuk eden Bursaspor, ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 galip gelmeyi başardı.

Maçın henüz 2. dakikasında Isamin Latovlevici’nin golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi Bursaspor, ilk yarının son dakikalarında Aytaç Kara ile skoru 2-0’a getirirken ilk golü atan Latovlevici ikinci golde asiste imza attı.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca mücadele Bursaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bursaspor bu sonuçla puanını 12’ye yükseltirken aynı puandaki Alanyaspor’un önüne geçerek ligde 11. sıraya yerleşti.

Yeşil beyazlı ekip ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına konuk olurken Aytemiz Alanyaspor sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş (Dk. 83 Umut Nayir), Burak Kapacak, Badji, Aytaç Kara, Latovlevici, Tunay Torun (Dk. 74 Furkan Soyalp), Stancu (Dk. 65 Lima)

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Tzavellas, Merih Demiral, Nsakala, Efecan Karaca, Maniatis (Dk. 73 Villafanez), Sackey, Djalma Campos, Junior Fernandes, Bobo (Dk. 76 Augusto)

Goller: Dk. 2 Latovlevici, Dk. 45+2 Aytaç Kara (Bursaspor)

Sarı kart: Dk. 39 Badji (Bursaspor)

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Son güncelleme 22:37 | 26 Ekim 2018
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