Irkçılık içeren tezahüratın cezası belli oldu

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, ırkçılık içeren tezahürat nedeniyle Romanya Milli Takımı’na bir maç seyircisiz oynama cezası verdi. UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Romanya’nın Sırbistan’ı konuk ettiği 14 Ekim tarihinde oynanan Uluslar Ligi grup maçında yaşanan olaylar sebebiyle ev sahibi takım hakkında başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı. Taraftarlarının ırkçı tezahüratta bulunması gerekçesiyle Romanya’ya bir maç seyircisiz oynama ve 50 bin avro para cezaları verildi. Ev sahibi ekip, sahaya yanıcı madde sokulması ve taraftarın maç sırasında sahaya girmesi gerekçeleriyle de 23 bin avro para cezası aldı.

UEFA`nın cezasını hiçe saydı... Federasyondan kaçamadı İngiltere'nin Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçına seyircisiz oynama cezası bulunan maça gizlice giren gizemli İngiliz taraftar İngilitere Futbol Federasyonu tarafından bulundu. Fİngiltere Futbol Federasyonu, kimliği belirlenen taraftara ceza verdi. İlgili Haberi Oku

Romanya, Uluslar Ligi’nde 17 Kasım’da Litvanya ile yapacağı karşılaşmayı evinde boş tribünler önünde oynayacak.