Hayko Cepkin sosyal medyadan patladı! ‘Her futbolcu tadacaktır…’

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Beşiktaş, evinde Belçika ekibi Genk’e 4-2 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlılığı ile bilinen Hayko Cepkin, tribünlerin siyah-beyazlı ekibi ıslıklamasına dair paylaşımda bulundu.
Hayko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi;
“Beşiktaş Ruhu ile oynamayan her futbolcu yuhalanmayı tadacaktır. Alkışlanan alkışlanıyor. Ayrı gayrı kayırma yok”
Beşiktaş Ruhu ile oynamayan her futbolcu yuhalanmayı tadacaktır. Alkışlanan alkışlanıyor. Ayrı gayrı yok kayırma yok.
— HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) 25 Ekim 2018