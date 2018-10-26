Gidenlerin yeri dolmadı

Beşiktaş, bu sezon UEFA Kupası maçlarındaki en kötü futbolunu oynadı. Müsabakanın geneline baktığımız zaman defans ve orta sahada iyi oynayan siyah-beyazlılar, forvet bölgesinde istediği pozisyonları üretip, golleri atamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bunların nedenlerine bakacak olursak;

1 Gomez'in yerini Cenk doldurmuştu. Cenk ve Talisca 1 sezonda 35-40 arası gol atıyordu. Şu anki Beşiktaş'ın bütün forvetlerinin attığı gollerin toplamı bırakın Cenk Tosun'u 1 sezonda Talisca'nın attığı gol kadar değil. Siyah-beyazlıların ofansif oyuncularının yetersizliği Beşiktaş'ın başarısızlığındaki en büyük neden.

2 Beşiktaş, defans ve orta sahada çok iyi oyunculara sahip olsa bile kadro yetersizliği Şenol Hoca'nın rotasyon yapmasına engel oluyor. Sürekli aynı oyuncular oynuyor, 4 kulvarda oynayan sporcular aşırı maç yapmaktan hem fiziksel hem zihinsel erozyona uğruyor. Birçok maçta da ellerinde olmadan sahada ne oynadığını bilmeden dolanıyor.

3 Siyah-beyazlılarda ekonomik sıkıntılardan dolayı ideal kadro korunamadı. Sürekli futbolcu satmak zorunda kaldı. Sattığı futbolcuların da yerini bir türlü dolduramadı, kadro zayıfladı. Bu sıkıntılardan dolayı kimse başkanda da, hocada da suç aramasın. Bir kulübün ekonomik sorunları varsa başarılı kadroyu elinde tutamıyorsa inişli-çıkışlı performans sergiler.

Beşiktaş, UEFA'da yoluna devam eder ama taraftar yazdıklarımı iyi okumalı ve takımlarına karşı fikir üretmeliler. Hala Beşiktaş'ın iyi bir iskelet kadrosu var. İyi bir golcü ve orta saha oyuncusu ile başarılı sonuçlar alabilir.

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