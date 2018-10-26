FIFA’dan zaman geçirmeye karşı radikal önlemler! 90+ dakikalarda…

SKOR DIŞ HABERLER / Tüm dünyada futbolun kanayan yaralarından biri zaman geçirmeyi bir taktik olarak kullanan takımlar… Futbolun kural koyucuları da topun oyunda kalma süresini artırmak için önlemler almaya başladı.

Mart ayında toplanacak olan FIFA yönetiminin söz konusu durumla ilgili almayı planladığı önlem paketi şimdiden konuşulmaya başlandı.

Buna göre maça eklenen uzatma dakikalarında oyuncu değişikliği yapmanın tamamen yasaklanması öngörülüyor. FIFA’nın görüşü, hakemin oyuna eklediği süre içinde oyuncu değişikliği yapan teknik adamların iyi niyetli olmadığı yönünde.

Oyuncu değişikliği ile ilgili bir başka önlem ise maçtan çıkarken yavaş hareket ederek zaman tüketen oyuncuları yakından ilgilendiriyor. Oyuncular artık tüm takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra hakemin elini sıkıp yedek kulübesine doğru yürümek yerine en yakın taç çizgisinden oyun dışına çıkacak. Dünya Kupası'nda devrim gibi değişiklik! Beraberlik kaldırılıyor… Dünya futbolunun patronu FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda devrim gibi bir değişikliğe hazırlanıyor. Takım sayısı 48'e çıkarılırsa beraberlik kaldırılacak... İlgili Haberi Oku

Türkiye’de de sıklıkla gündeme gelen “topun oyunda kalma süresi” tartışması, Cardiff ve Burnley arasındaki Premier Lig maçında topun oyunda sadece 42 dakika 2 saniye kalmasıyla tekrar alevlendi. Özellikle Cardiff’li Sean Morrison’ın 20 uzun taç atışı için 8 dakikayı harcaması büyük tartışmalara neden olmuştu.

Öte yandan The Times’a açıklamalarda bulunan bir Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yetkilisi, ‘Zaman geçirme ve oyun süresini artırma konusunun üstüne tam gücümüzle gideceğiz ama asıl soru bunu nasıl yapacağımız’ diyerek yeni önlemlerin sinyalini verdi.