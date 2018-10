Fenerbahçeli Frey, Avrupa Ligi’nde haftanın 11’inde!

UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçlarının 11’inde Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey de yer aldı.

UEFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ortaya koydukları üstün performans sayesinde üçüncü hafta maçlarının en iyi 11’ine giren oyuncular duyuruldu.

Avrupa Ligi’nde haftanın 11’i şöyle:

Kaleci: Andres Fernandez (Villarreal)

Savunma: Gabriel Mercado (Sevilla), Michael Ngadeu-Ngadjui (Slavia Prag), Wallace (Lazio), Vasilis Torosidis (Olympiakos)

Orta saha: Zakaria Bakkali (Anderlecht), Giovani Lo Celso, Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt)

Forvet: Michael Frey (Fenerbahçe), Munas Dabbur (Salzburg).

