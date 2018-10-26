Fenerbahçe-Anderlecht maçı Belçika basınında

Ülkede Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesi, “Anderlecht her şeyi dört dakika içinde berbat etti.” başlığını attı.

Haberde, “Mor-beyazlılar, Bakkali’nin harika iki golünden sonra, Fenerbahçe’nin 4 dakikada attığı iki golle kendine gelemedi. Sarı-lacivertlilerin stadyumdaki bin 500 taraftarı, takımlarındaki krize rağmen coşkulu destekte bulundu.” ifadelerine yer verildi.

Flamanca haber sitesi HLN ise Anderlecht’in adeta deplasmanda gibi oynadığını belirterek, “Maç ev sahibi takım için evinde gibi değildi. Stadyum Türk taraftarlar ile doluydu.” yorumunu yaptı.

Haberde, Anderlecht için kırılma noktasının Fenerbahçe’nin ilk golü atması olduğuna işaret edilerek, “Mor-Beyazlılar puding gibi eridi. Yine değişen bir şey yok.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Nieuwsblad haber sitesi ise “Anderlecht aptal bir şekilde Avrupa’da yeniden doğma şansından oldu” başlığını kullandı. Haberde, Anderlecht’in iki hafta sonraki Fenerbahçe deplasmanından üç puanla dönmesinin artık şart olduğu kaydedildi.

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