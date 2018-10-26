Erick Green Fenerbahçe’ye imza attı

Fenerbahçe, resmi siteden yaptığı açıklama ile 1.93 m boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da oynayabilen Erick Green’in, 2018-19 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe’de forma giyeceğini belirtirken, oyuncuya başarılar diledi.

SON DAKİKA Fenerbahçe`de Tyler Ennis`in ayağı kırıldı! Sakatlığı herkesi üzüntüye boğdu Son dakika Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Kanadalı yıldızı Tyler Ennis, Arel Üniversitesi Büyükçekmece maçında büyük bir şanssızlık yaşadı. Fenerbahçe'nin yıldızı Tyler Ennis'in ayağı kırıldı. Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden Tyler Ennis'in sakatlığı ile ilgili açıklama yayınladı. Hastaneye kaldırılan Tyler Ennis'i Tyler Ennis'i, Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, takım arkadaşları, tüm teknik ekip ve Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ziyaret etti. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1.93 m boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da oynayabilen Erick Green, 2018-19 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe´nin başarısı için ter dökecek. Oyuncumuza Fenerbahçe´ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı´nda başarılar diliyoruz.”