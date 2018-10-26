Emrah Kuş dünya ikincisi oldu!

Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 82 kilo finalinde mücadele eden Emrah Kuş, gümüş madalya aldı.
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Papp Laszlo Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, grekoromen stil 82 kilo finalinde Emrah Kuş, dünya şampiyonu Macar Peter Bacsi ile karşılaştı.
Milli sporcu, 3-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve rakibine 4-3 yenilerek dünya ikincisi oldu.
Birinci turda Venezuelalı Luis Eduardo Avendano Rojas’ı 6-0, çeyrek finalde Ermeni Maksim Manukyan’ı 2-1 mağlup eden milli güreşçi Emrah Kuş, yarı finalde ise dünya şampiyonu İranlı Saeid Morad Abdvali’yi 6-4 yenerek finale yükselmişti.