SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm
Emrah Kuş dünya ikincisi oldu!
Diğer Sporlar

Emrah Kuş dünya ikincisi oldu!

Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda altın madalya mücadelesi veren 82 kilodaki Emrah Kuş, Macar güreşçi Peter Bacsi’ye 4-3 mağlup olunca dünya ikincisi oldu.

26 Ekim 2018 22:06

Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 82 kilo finalinde mücadele eden Emrah Kuş, gümüş madalya aldı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Papp Laszlo Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, grekoromen stil 82 kilo finalinde Emrah Kuş, dünya şampiyonu Macar Peter Bacsi ile karşılaştı.

Milli sporcu, 3-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve rakibine 4-3 yenilerek dünya ikincisi oldu.

Birinci turda Venezuelalı Luis Eduardo Avendano Rojas’ı 6-0, çeyrek finalde Ermeni Maksim Manukyan’ı 2-1 mağlup eden milli güreşçi Emrah Kuş, yarı finalde ise dünya şampiyonu İranlı Saeid Morad Abdvali’yi 6-4 yenerek finale yükselmişti.

Son güncelleme 22:06 | 26 Ekim 2018
Emrah Kuş
GÜNÜN MAÇLARI
Bursaspor
Bugün - 20:30
2
-
0
Alanyaspor
BB Erzurumspor
Yarın - 13:30
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Fenerbahçe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 28.10.2018 - 20:30 Rotterdam Splatz
MKE Ankaragücü