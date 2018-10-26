Ekrem Öztürk’ten bronz madalya

Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, bronz madalya kazandı.
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Papp Laszlo Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda Ekrem Öztürk, grekoromen stil 55 kilo bronz madalya mücadelesinde Ermeni Norayr Hakhoyan ile karşılaştı.
Rakibini 4-0 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.
Birinci turda ABD’li Samuel Paul Hazewinkel’i 8-0, çeyrek finalde Özbek İlkham Bakhramov’u 7-0 mağlup eden Ekrem Öztürk, yarı finalde Kırgız Zholaman Sharshenbekov’a 9-0 yenilmişti.