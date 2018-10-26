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Ekrem Öztürk’ten bronz madalya
Diğer Sporlar

Ekrem Öztürk’ten bronz madalya

Grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, bronz madalya kazandı

26 Ekim 2018 19:36

Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, bronz madalya kazandı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Papp Laszlo Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda Ekrem Öztürk, grekoromen stil 55 kilo bronz madalya mücadelesinde Ermeni Norayr Hakhoyan ile karşılaştı.

Rakibini 4-0 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

Birinci turda ABD’li Samuel Paul Hazewinkel’i 8-0, çeyrek finalde Özbek İlkham Bakhramov’u 7-0 mağlup eden Ekrem Öztürk, yarı finalde Kırgız Zholaman Sharshenbekov’a 9-0 yenilmişti.

Son güncelleme 19:36 | 26 Ekim 2018
Ekrem Öztürk
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