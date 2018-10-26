Efsane futbolcu Luis Figo’nun kızı annesinin izinde

SKOR DIŞ HABERLER Portekizli efsane eski futbolcu Luis Figo’nun 19 yaşındaki kızı Daniela Svedin Figo, modelliğe ilk adımı attı. Eğitimi ile birlikte modelliği de yürütmeye karar veren Daniela Svedin Figo, Hola dergisi için poz verdi. Annesi de manken olan Daniela Svedin Figo, ilk çekiminin heyecanını yaşadı

Daniela Svedin Figo, ilk çekiminden bazı anları Instagram hesabından paylaştı.

Luis Figo’nun kızı Daniela Svedin Figo, Londra’da biyomedikal bilim alanında eğitim görüyor. Daniela Svedin Figo, hem üniversitede bu zor bölümü hem de modelliği bir arada yürütmeyi planlıyor.

Luis Figo’nun İsveçli eşi Helen Svedin de manken… Kızının kendi izinden gitmesine sevinen Helen Svedin, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı kızı ile birlikte paylaştığı fotoğrafla beğeni kazanmıştı.