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Efsane futbolcu Luis Figo’nun kızı annesinin izinde
Dünyadan Futbol

Efsane futbolcu Luis Figo’nun kızı annesinin izinde

Efsane eski futbolcu Luis Figo'nun kızı Daniela Svedin Figo, annesinin izinden gitmeye karar verdi. 19 yaşındaki Daniela Svedin Figo, Luis Figo'nun eşi gibi modelliğe soyundu.

26 Ekim 2018 15:42

SKOR DIŞ HABERLER Portekizli efsane eski futbolcu Luis Figo’nun 19 yaşındaki kızı Daniela Svedin Figo, modelliğe ilk adımı attı. Eğitimi ile birlikte modelliği de yürütmeye karar veren Daniela Svedin Figo, Hola dergisi için poz verdi. Annesi de manken olan Daniela Svedin Figo, ilk çekiminin heyecanını yaşadı

Daniela Svedin Figo, ilk çekiminden bazı anları Instagram hesabından paylaştı.

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Making of w/ @holafashion_es

Daniela Svedin Figo (@danielasfigo)’in paylaştığı bir gönderi ()

Luis Figo’nun kızı Daniela Svedin Figo, Londra’da biyomedikal bilim alanında eğitim görüyor. Daniela Svedin Figo, hem üniversitede bu zor bölümü hem de modelliği bir arada yürütmeyi planlıyor.

Luis Figo’nun İsveçli eşi Helen Svedin de manken… Kızının kendi izinden gitmesine sevinen Helen Svedin, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı kızı ile birlikte paylaştığı fotoğrafla beğeni kazanmıştı.

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Son güncelleme 16:45 | 26 Ekim 2018
Daniela Svedin figo luis figo
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