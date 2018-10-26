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Dünyayı ağlatan dövme!
Dünyadan Futbol

Dünyayı ağlatan dövme!

Göğüs kanseri nedeniyle eşini kaybeden Luis Delgado, bacağına yaptırdığı dövme ile herkesi duygulandırdı.

26 Ekim 2018 11:21

SKOR DIŞ HABERLER Atletico Bucaramanga’da forma Kolombiyalı kaleci Luis Delgado, bacağına yaptırdığı dövme ile adeta tüm dünyayı ağlattı. Eşi Tatiana Garcia’yı göğüs kanseri nedeniyle kaybeden Luis Delgado, oğlunun çizdiği bir resmi dövme olarak yaptırdı. Luis Delgado, dövmesine bir de oğlundan kendisi için yazılmış duygusal bir not ekledi.

24 Ekim 2018 Cenk Tosun`dan oğlu Arden`e duygusal mektup: `En çok merak ettiğim şey...` Geçtiğimiz günlerde baba olma sevinci yaşayan yıldız futbolcu Cenk Tosun, Twitter hesabından paylaştığı bir yazı ile oğluna seslendi ve duygu dolu sözler sarfetti. İlgili Haberi Oku

Luis Delgado, altı yıl göğüs kanserine karşı savaşan eşini geçtiğimiz yaz kaybetti. Mathias ve Franco adında iki oğlu olan Luis Delgado, bacağına yaptırdığı dövme ile herkesi duygulandırdı. Dövmede Mathias, babası ile kendisini yan yana çizerken, hayatını kaybeden annesini de melek olarak resmetmesi yer aldı. Oldukça duygu yüklü olan bu dövmede, bir de Mathias’ın babası için yazdığı not yer aldı.

Luis Delgado ve hayatını kaybeden eşi Tatiana Garcia

Tatiana Garcia’nın hayatını kaybettiği gün Luis Delgado’nun yatağına yattığında bulduğu notta, Mathias’tan gelen “Baba, biliyorum annemi kaybetmek senin için çok zor. Ama ben her zaman yanında olacağım. Seni seviyorum. Baba benim için çok şey yapıyorsun. Ben de senin için” yazı yer aldı. Eşini kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşayan Luis Delgado, oğlu Mathias’ın kendisine desteğini bacağına yaptırdığı dövme ile ölümsüzleştirdi.

Luis Delgadoo kendisine duygusal mesajı yazan oğlu Mathias ile birlikte…

Luis Delgado, iki oğlu Mathias ve Franco ile…

Son güncelleme 11:21 | 26 Ekim 2018
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