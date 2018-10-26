Bursaspor’da kriz! Barış Yardımcı takım kaptanının üzerine yürüdü…

Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayan Bursaspor’da Barış Yardımcı ve kaptan Ertuğrul Ersoy maç içinde tartışma yaşadı.
Mücadelenin 21. dakikasında maç Bursaspor’un 1-0 üstünlüğü ile devam ederken Barış Yardımcı bir anda takım kaptanı Ertuğrul Ersoy’un üzerine yürüdü.
Taç kullanma hazırlığı içinde Yardımcı’ya doğru hareketlenen Ersoy’u diğer takım arkadaşları sakinleştirirken Barış Yardımcı’yı ise Aytaç Kara olay yerinden uzaklaştırdı.
İki oyuncunun sözlü tartışması sonrası hakem Halil Umut Meler de Barış Yardımcı’nın yanına giderek sakin olması konusunda uyarılarda bulundu.
Öte yandan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba saha kenarından iki oyuncusuna da sakin olmaları konusunda uyarılarda bulundu.