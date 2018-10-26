Quaresma’dan olay hareket ve sert tepki! ‘Ocak’ta giderim…’

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Genk’e Vodafone Park’ta 4-2 mağlup olan Beşiktaş’ta futbolcular, taraftarın protestolarına maruz kaldı…

Top ayağına her geldiğinde ıslıklanmaya başlayan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, karşılaşmanın sonlarına doğru Beşiktaş tribünlerine doğru hareket yapınca yuhalandı.

Ricardo Quaresma, beIN Sports mikrofonlarına taraftarın protestoları hakkında açıklamada bulundu. Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, maç sonrası yaptığı açıklamada taraftarın protestolarına karşı “Sorun bensem Ocak ayında gidebilirim” dedi.

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Aldıkları mağlubiyet için üzgün olduklarını söyleyen Ricardo Quaresma, taraftarların protesto hakkında şunları söyledi:

“Taraftarlar tepki göstermekte haklı… Ancak onlardan bir ricam var. Genç oyuncular bu baskıdan olumsuz etkileniyor. Özellikle üçüncü golden sonra takım olarak kopmalar oldu. Dediğim gibi genç futbolcular bu protestolardan olumsuz etkileniyor. Eğer protesto edeceklerse beni protesto etsinler. Ben bu tür protestolara alışığım ve bu baskıyı kaldırabilirim. Ben Beşiktaş’tan daha önce ayrıldım. Eğer sorun bensem Ocak ayında gidebilirim. Gerekirse bir kez daha Beşiktaş’tan ayrılabilirim.”

Daha sonra taraftara seslenen Ricardo Quaresma “Taraftarımızın bize destek olması lazım. Onlar bize destek olurlarsa Beşiktaş bir yerlere gelebilir. Taraftarlar bize destek olmazsa bu takım hiçbir yere gelemez” ifadelerini kullandı.