Antonio Conte’yi zorlayan ikilem… İmza atarsa 9.5 milyon pound’dan (Yaklaşık 70 milyon TL) vazgeçecek

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere Premier Lig ekiplerinde Chelsea’deki görevine bu sezon başı son verilen Antonio Conte, Real Madrid’den kovulmasına kesin gözüyle bakılan Julen Lopetegui’nin yerine geçecek ilk aday olarak gösteriliyor. Eğer sezon sonu gelmeden Real Madrid Antonio Conte’ye teklif sunar, İtalyan teknik adam da teklifi kabul ederse, Antonio Conte’nin Chelsea’den alacağı 9.5 milyon pound (Yaklaşık 70 milyon TL) buhar oluyor.

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Chelsea yönetimi, yollarını ayırmaya karar verdikleri Antonio Conte’ye 9.5 milyon tazminat ödemeyi kabul etmişti. Ancak Antonio Conte, sezon sonuna kadar başka takımla anlaşırsa, 9.5 milyon pound’luk tazminatın geri alınması şartı koşmuştu. Bu şartlara imza atan Antonio Conte’nin, eğer önüne Real Madrid fırsatı çıkarsa sezon sonuna kadar erteleme yoluna mı gideceği yoksa 9.5 milyon pound’dan vazgeçerek İspanyol devine imza mı atacağı merak konusu oldu.

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Sport Mediaset ise Antonio Conte ve Chelsea yönetiminin 9.5 milyon pound tutarındaki tazminattan vazgeçme konusunda anlaştığını iddia etti. Ancak bu bilgi henüz teyit edilmedi.

Hatırlanacağı üzer Antonio Conte ile 13 Temmuz 2018 tarihinde yollarını ayıran Chelsea, takımın başına Napoli’nin hocası Maurizio Sarri’yi getirmişti.