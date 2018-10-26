Hadi ipucu sorusu 26 Ekim: Genellikle sabah başlayıp akşam bitirilen günübirlik dağ yürüyüşlerine ne ad verilir?

Son dönemde sıkça gerçekleştirilen popüler spor egzersizlerinin başında, uzun mesafeli ve günü birlik gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri geliyor. Bugün gerçekleştirilecek 20.000 lira ödüllü Hadi bilgi yarışması da spor severlerin yakından ilgilendiği spor faaliyeti ile ilgili bir soru sordu. Hadi ipucu sorusu “Sabah başlayıp akşam bitirilen günübirlik dağ yürüyüşlerine ne ad verilir” diye sordu. 26 Ekim Hadi bilgi yarışması 20:30’da başlayacak. İşte, Hadi ipucu…

26 EKİM HADİ İPUCU SORUSU

Hadi bilgi yarışması İnstagram sayfasında yayınladığı ipucuda “20.000 TL ödüllü Hadi 20:30’da! Doğa ile iç içe olmayı sever misiniz? Yeşili, temiz havayı, uzun yürüyüşleri…. Peki genellikle sabah başlayıp akşam bitirilen günübirlik dağ yürüyüşlerine ne ad verilir biliyor muyuz? ” diye sordu. Peki, sabah başlayıp akşam bitirilen günübirlik dağ yürüyüşünün adı ne? İşte, 26 Ekim Hadi ipucu sorusunu cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: TREKKİNG.

TREKKİNG NEDİR?

Genellikle sabah başlayıp akşam bitirilen günübirlik dağ yürüyüşleri olarak tanımlanan trekking, doğada, genelde gruplar halinde yapılan, bir noktadan diğer bir noktaya varmak amaçlı yapılan, hafif tempolu sportif yürüyüşlerdir. Yürüyüş için uygun ekipman, su ve yeterli gıda alınarak, belirli saatlerde mola verilir ve güzergaha göre toplamda oldukça zorlu iniş, tırmanış ve yürüyüşler gerçekleştirilir.

Trekking, İngilizce trek kelimesi ve -ing ekinden üretilmiş bir kelimedir. Türkçede kullanımı yaygın olmakla beraber, bu kelime yerine doğa yürüyüşü kavramı da kullanılır.

Trekking her mevsimde yapılabilir; ancak hava ve ortam şartlarına, uzunluğuna ve zorluk derecesine göre gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Trekking parkurları birkaç saat sürebileceği gibi birkaç hafta hatta ay da sürebilir.

Başlangıçta doğasever insanların, doğal güzellikleri yaşamak ve doğada bulunmak amaçlı gerçekleştirdikleri kişisel veya arkadaş çevresi etkinlikleri olarak başlayan trekking, günümüzde alternatif turizm çatısı altında giderek ekonomik boyut kazanmış ve büyümüştür. Bugün trekking, genelde şehrin stresinden kurtulmak isteyenlerin, haftasonu günübirlik şehre yakın parkurlarda ya da yabancı ülkelerde 2-3 haftalık turlar şeklinde, profesyonel bir rehber eşliğinde gerçekleştirdikleri bir spor durumundadır.

İSTANBUL YAKINLARINDA TREKKİNG YAPABİLECEĞİNİZ YERLER

Yalova. Yalova’nın yüksek yaylaları, yer yer Marmara Denizi ile İznik Gölü manzarasıyla oldukça keyifli bir parkur. Polonezköy.

Gebze, Denizli Köyü.

Belgrad Ormanları.

Abant Gölü Milli Parkı, Bolu.

Şile, Saklıgöl.

Seben Gölü, Bolu.

Ballıkayalar Tabiat Parkı, Gebze.

Seben Gölü, Bolu

Uçmakdere, Ganos Dağları, Şarköy

Çubuk Gölü, Göynük, Bolu

İğneada Longoz Ormanları