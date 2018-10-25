Zeljko Obradovic: ‘İkinci yarıda olumlu reaksiyon gösteremedik’

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını ancak rakibin asla pes etmediğini ifade eden Obradovic, şu ifadeleri kullandı;

“İlk olarak Anadolu Efes'i tebrik ederim çünkü kazanmayı hak ettiklerini düşünüyorum. Çok açıkça görülebiliyor ki tamamen farklı iki bölüm oynadık. Maça çok iyi başladık. Ama ilk yarının sonunda oyuncularıma, ikinci çeyrekteki savunmamızın kötü olduğunu, Anadolu Efes'in asla pes etmeyen bir takım olduğunu anlayarak, ikinci yarıya ilk çeyrekte olduğu gibi enerjiyle başlamamızın çok gerekli olduğunu söyledim. Bugünkü tablonun nedenini bulmamız gerekiyor. Maçın 40 dakika olduğunu hatırlatmak çok kolay. İkinci yarıda hiçbir olumlu reaksiyon gösteremedik. Ve bir kez daha söyleyebilirim ki Anadolu Efes kazanmayı hak etti.”

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