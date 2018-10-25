UEFA Avrupa Ligi’nde toplu sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında 6 grupta 12 mücadele yapıldı.
Fenerbahçe’nin deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile oynadığı D Grubu karşılaşması, 2-2 berabere sona erdi.
Türk hakem Hüseyin Göçek’in yönettiği F Grubu mücadelesinde ise Olympiakos, Dudelange deplasmanında 2-0 galip geldi.
Alınan sonuçlar şöyle:
– A Grubu
AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi) – Ludogorets (Bulgaristan): 1-1
Zürih (İsviçre) – Bayer Leverkusen (Almanya): 3-2
– B Grubu
Leipzig (Almanya) – Celtic (İskoçya): 2-0
Salzburg (Avusturya) – Rosenborg (Norveç): 3-0
– C Grubu
Kopenhag (Danimarka) – Slavia Prag (Çekya): 0-1
Zenit (Rusya) – Bordeaux (Fransa): 2-1
– D Grubu
Anderlecht (Belçika) – Fenerbahçe: 2-2
Spartak Trnava (Slovakya) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-2
– E Grubu
Karabağ (Azerbaycan) – Vorskla Poltava (Ukrayna): 0-1
Sporting Lizbon (Portekiz) – Arsenal (İngiltere): 0-1
– F Grubu
Dudelange (Lüksemburg) – Olympiakos (Yunanistan): 0-2
Milan (İtalya) – Real Betis (İspanya): 1-2