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UEFA Avrupa Ligi’nde toplu sonuçlar
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi’nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde 12 maç sona erdi. İşte toplu sonuçlar...

25 Ekim 2018 22:25

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında 6 grupta 12 mücadele yapıldı.

Fenerbahçe’nin deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile oynadığı D Grubu karşılaşması, 2-2 berabere sona erdi.

Türk hakem Hüseyin Göçek’in yönettiği F Grubu mücadelesinde ise Olympiakos, Dudelange deplasmanında 2-0 galip geldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

– A Grubu

AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi) – Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

Zürih (İsviçre) – Bayer Leverkusen (Almanya): 3-2

– B Grubu

Leipzig (Almanya) – Celtic (İskoçya): 2-0

Salzburg (Avusturya) – Rosenborg (Norveç): 3-0

– C Grubu

Kopenhag (Danimarka) – Slavia Prag (Çekya): 0-1

Zenit (Rusya) – Bordeaux (Fransa): 2-1

– D Grubu

Anderlecht (Belçika) – Fenerbahçe: 2-2

Spartak Trnava (Slovakya) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-2

– E Grubu

Karabağ (Azerbaycan) – Vorskla Poltava (Ukrayna): 0-1

Sporting Lizbon (Portekiz) – Arsenal (İngiltere): 0-1

– F Grubu

Dudelange (Lüksemburg) – Olympiakos (Yunanistan): 0-2

Milan (İtalya) – Real Betis (İspanya): 1-2

Son güncelleme 22:25 | 25 Ekim 2018
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