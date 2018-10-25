UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu! Fenerbahçe puan durumunda kaçıncı?

Avrupa Ligi gruplarında oynanan üçüncü karşılaşmaların ardından taraftarlar Fenerbahçe’nin grubunda oluşan puan tablosunu merak ediyor. Avrupa Ligi'nde 4. maçların öncesinde puanını 4'e çıkarmayı başaran Fenerbahçe Anderlecht ile deplasman 2-2 berabere kaldı. Grubun diğer iki rakibinin oynadığı maçta ise Dinamo Zagreb Spartak Trnava karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmasını bildi. Puan kaybı yaşamasına rağmen gruptan çıkma şansı devam eden Fenerbahçe grupta kaçıncı oldu? İşte, Fenerbahçe yer aldığı Avrupa Ligi D grubu puan tablosu…

AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU