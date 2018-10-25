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UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu! Fenerbahçe puan durumunda kaçıncı?
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi D grubu puan durumu! Fenerbahçe puan durumunda kaçıncı?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D grubu üçüncü maçında Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırmayı başardı. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi grubunda puanını kaça çıkarttı? İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi puan durumu...

25 Ekim 2018 22:03

Avrupa Ligi gruplarında oynanan üçüncü karşılaşmaların ardından taraftarlar Fenerbahçe’nin grubunda oluşan puan tablosunu merak ediyor. Avrupa Ligi'nde 4. maçların öncesinde puanını 4'e çıkarmayı başaran Fenerbahçe Anderlecht ile deplasman 2-2 berabere kaldı. Grubun diğer iki rakibinin oynadığı maçta ise Dinamo Zagreb Spartak Trnava karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmasını bildi. Puan kaybı yaşamasına rağmen gruptan çıkma şansı devam eden Fenerbahçe grupta kaçıncı oldu? İşte, Fenerbahçe yer aldığı Avrupa Ligi D grubu puan tablosu…

AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

Son güncelleme 22:10 | 25 Ekim 2018
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