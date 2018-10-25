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Türk Telekom Stadı’nda yürekleri ağza getiren pozisyon!
Galatasaray

Türk Telekom Stadı’nda yürekleri ağza getiren pozisyon!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Galatasaray'a konuk olan Schalke 04, ikinci yarıda golü buldu ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

25 Ekim 2018 06:57

Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Schalke 04 ile karşılaşan Galatasaray, ikinci yarının başında yediği golle şoke oldu ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırınca derin bir nefes alındı.

İkinci yarıya baskılı başlayan Alman ekibi üst üste net fırsatlardan eli boş dönerken Uruguaylı kaleci Fernando Muslera başarılı kurtarışlarıyla takımına hayat verdi.

Ancak maçın 58. dakikasında sağ kanattan atak geliştiren Schalke 04’te Caliguri ceza sahası içine ortaladı. Arka direkteki Embolo’nun vuruşu Muslera’ya çarparak ağlarla buluştu.

Golden sonra büyük sevinç yaşayan Alman takımına yan hakemin bayrağı şok yaşattı. Fransız hakemin ofsayt kararı sonrasında gol iptal edildi.

Schalke 04’lü oyuncular ofsayt kararı sonrasında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

24 Ekim 2018 Fatih Terim`den UEFA`ya çok özel açıklamalar: `Maçtan önce tahtaya önce taraftar yazılır` Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Schalke maçına saatler kala UEFA'ya çok özel bir röportaj verdi. Terim, ''Maçtan önce tahtaya, ilk 11'den önce çoğu zaman taraftar yazılır'' ifadelerini kullandı. Röportajın tamamı 'Skor' farkıyla sizlerle... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 06:57 | 25 Ekim 2018
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