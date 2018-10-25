SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Mehmet Metiner ile Bülent Arınç'ın vekil oğlu havaalanında kavga etti!
Trabzonspor’da kongre tarihi açıklandı
Trabzonspor

Trabzonspor’da kongre tarihi açıklandı

Trabzonspor Kulübü, Olağan Genel Kurul'un 1-2 Aralık tarihinde yapılacağını açıkladı.

25 Ekim 2018 13:40

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul kararı almıştır. Bu nedenle çoğunluk aranan ilk toplantının aşağıdaki gündemle 23-24 Kasım 2018 tarihlerinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon adresinde saat 12.00´da yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu Trabzon adresinde saat 10.00´da yapılmasına karar vermiştir” denildi.

Olağan Genel Kurul’da ilk gün idari ve mali raporların görüşülmesi, bütçenin görüşülüp onaylanması, ikinci gün ise başkan adaylarının konuşmasının ardından seçim gibi gündem maddelerinin yer aldığı belirtildi.

25 Ekim 2018 SON DAKİKA | 10. haftanın hakemleri belli oldu Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:40 | 25 Ekim 2018
trabzonspor
GÜNÜN MAÇLARI
Bursaspor
Yarın - 20:30
-
Alanyaspor
BB Erzurumspor
27/10/2018 - 13:30
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Fenerbahçe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 28.10.2018 - 20:30 Rotterdam Splatz
MKE Ankaragücü