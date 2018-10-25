Son dakika! Eren Derdiyok’tan Galatasaray’a kötü haber

Son dönemde takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray’a bir kötü haber de Eren Derdiyok’tan geldi. Şampiyonlar Ligi’nde 0-0 biten Schalke maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve yerini Muğdat’a bırakan Eren’in sağlık durumu ile ilgili sarı kırmızılı kulüpten açıklama yapıldı.

İşte Galatasaray’dan yapılan açıklama:

Eren Derdiyok'un yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve ödem tespit edildi, oyuncumuzun tedavisine başlandı.

GALATASARAY REVİRE DÖNDÜ…

Galatasaray’da daha önce sakatlanan Onyekuru, Fernando, Feghouli, Emre Akbaba ve Serdar Aziz’in yanına Schalke maçı sonrası Nagatomo ve Eren Derdiyok da eklendi. Sarı kırmızılı kulüpte sakat oyuncu sayısı 7’e yükseldi.

Galatasaray`dan Nagatomo açıklaması! Galatasaray Schalke ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Yuto Nagatomo ile ilgili resmi açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku