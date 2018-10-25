SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: F.Bahçe'nin 11'i açıklandı! Cocu'nun tercihi...
Son dakika! Eren Derdiyok’tan Galatasaray’a kötü haber
Galatasaray

Son dakika! Eren Derdiyok’tan Galatasaray’a kötü haber

Galatasaray Kulübü Schalke maçında sakatlanarak oyundan çıkan Eren Derdiyok'un sağlık durumu ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

25 Ekim 2018 17:58

Son dönemde takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray’a bir kötü haber de Eren Derdiyok’tan geldi. Şampiyonlar Ligi’nde 0-0 biten Schalke maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve yerini Muğdat’a bırakan Eren’in sağlık durumu ile ilgili sarı kırmızılı kulüpten açıklama yapıldı.

İşte Galatasaray’dan yapılan açıklama:

Eren Derdiyok'un yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve ödem tespit edildi, oyuncumuzun tedavisine başlandı.

GALATASARAY REVİRE DÖNDÜ…

Galatasaray’da daha önce sakatlanan Onyekuru, Fernando, Feghouli, Emre Akbaba ve Serdar Aziz’in yanına Schalke maçı sonrası Nagatomo ve Eren Derdiyok da eklendi. Sarı kırmızılı kulüpte sakat oyuncu sayısı 7’e yükseldi.

25 Ekim 2018 Galatasaray`dan Nagatomo açıklaması! Galatasaray Schalke ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Yuto Nagatomo ile ilgili resmi açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:03 | 25 Ekim 2018
açıklama Eren Derdiyok galatasaray sakatlık schalke
GÜNÜN MAÇLARI
Bursaspor
Yarın - 20:30
-
Alanyaspor
BB Erzurumspor
27/10/2018 - 13:30
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Fenerbahçe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 28.10.2018 - 20:30 Rotterdam Splatz
MKE Ankaragücü