Fenerbahçe müthiş geri dönüş! Anderlecht Fenerbahçe canlı izle! (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe Avrupa Ligi D grubu üçüncü maçında Anderlecht’e konuk oluyor. İlk maçta Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe ikinci maçta Spartak Trnava'yı 2-0 yenerek ilk üç puanını kazanan Fenerbahçe, henüz grupta puanı bulunmayan Anderlecht’i deplasmanda yenerek gruptan çıkma şansını yükseltmek istiyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen Fenerbahçe taraftarı ise günün erken saatlerinden itibaren “Fenerbahçe Anderlecht canlı” aramaları yapıyor. Haberimizin içerisinde Fenerbahçe Anderlecht Bein Sports canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

ANDERLECHT FENERBAHÇE CANLI İZLE

FENERBAHÇE ANDERLECHT CANLI ANLATIM

Dakika 4’te ilk tehlikeli atak Anderlecht’ten geldi. Sağ kanattan yapılan orta Hasan Ali’ye çarptı ve top bir anda ceza sahasının sağ çaprazındaki Gerkens’in önünde kaldı. Gerkens’in şutunu ise Harun çeldi. 10. dakikada Fenerbahçe’de Jaílson, Saief’e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. İlk 15 dakika sonunda Karşılaşma oldukça düşük tempoda devam ediyor. Her iki takım da risksiz ve kontrollü bir şekilde oynuyor. Fenerbahçe savunmadan hücum alanına atılan direkt toplarla etkili olmaya çalışıyor ama şu ana kadar bunu başaramadı. Fenerbahçe’den ilk tehlike 24. dakikada geldi. Yassine Benzia, ceza yayının üzerinden kaleyi düşündü. Vuruşu az farkla üstten auta gitti. 29. dakikada Fenerbahçe çok iyi geldi. Frey ile Slimani’nin seri paslaşmalarının ardından ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Slimani’nin vuruşu cılız kaldı ve kalecinin kucağına gitti. Andertlect golü buldu. 35. dakikada Kums’un ara pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Bakkali’nin sert vuruşu, Harun’un üstünden ağlarla buluştu. 38. dakikada Mauricio Isla’nın sağ kanattan uzak direğe doğru yerden ortaladığı topa Michael Frey gelişine vurdu, Didillon kornere çeldi. 44. dakikada Kums’un kullandığı frikik direkten döndü.

Karşılaşmanın ikinci yarısı golle başladı. 49. dakika Bakkali, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Sol ayağıyla uzak köşeye vurdu ve top ağlarla buluştu ve durum 2-0 oldu. 53. dakikada Fenerbahçe aradığı golü Frey ile buldu. Anderlecht’in orta sahada yaptığı hatalı pasın ardından Frey bir anda topla buluştu ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. İsviçreli golcü, uzak direğe doğru yaptığı plase vuruşuyla ağları havalandırdı ve farkı bire indirdi. 4 dakikada 2 gol! 57. dakikada Frey’in ara pasında sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ali, dar açıdan yaptığı vuruşta ağları buldu ve Fenerbahçe 2-0’dan geri dönüp eşitliği sağladı.

ANDERLECHT FENERBAHÇE İLK 11

Anderlecht: Didillon, Bornauw, Sanneh, Lawrence, Saelemaekers, Trebel, Kumsa, Saief, Gerkens, Bakkali, Santini

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustaedter, Skrtel, Reyes, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Benzia, Frey, Slimani

Fenerbahçe`den Comolli haberlerine yalanlama! Fenerbaçe Spor Kulübü, Sportif Direktör Comolli'nin yetkilerine sınırlama getirildiğine yönelik çıkan iddialar hakkında bir açıklama yayınladı ve iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. İlgili Haberi Oku

ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin Anderlecht ile yapacağı karşılaşma 25 Ekim Perşembe günü TSİ 19:55’te başladı. Fenerbahçe’nin Anderlecht ile yapacağı karşılaşmayı beIN Sports 1 CANLI yayınlıyor. Benfica’ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan Fenerbahe, bu kulvarda bugüne dek 56 maça çıktı.

BENZİA VE SLİMANİ İLK 11'DE

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Islam Slimani ve Yassine Benzia takımla çalışmalara başladı. İki futbolcu da Anderlecht maçında ilk 11'de forma giyecek. Sarı-Lacivertli takımda Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada oynamayacak. Ayrıca Roberto Soldado Avrupa Ligi listesinde yer almadığı için bu maçta forma giyemeyecek.

EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'ndan katılmıştı. O dönem Fransa'nın Marsilya, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti. Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya'nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı. Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.

Frey önce saç baş yoldurdu! Sonra ilk golünü attı... Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynadığı maçta Michael Frey'in kaçırdığı gol, Fenerbahçe taraftarını isyan ettirdi. Michael Frey sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarının sert eleştirilerine maruz kaldı. Michael Frey ikinci yarıda ise Fenerbahçe forması altındaki ilk golüne imza attı. İlgili Haberi Oku

SON ÜÇ DEPLASMANDA YENİLDİ

Fenerbahçe, Avrupa’da oynadığı son 3 deplasman maçında rakiplerine yenildi. Sarı-lacivertliler, bu sezon Benfica ve Dinamo Zagreb, geçen sezon da Vardar karşısında deplasmanda puan alamadı. Avrupa’da oynadığı son 3 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 10 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalardan 3 galibiyet 1 beraberlik alırken, rakiplerine 6 kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda 17 gol yiyen Fenerbahçe, rakip filelere ise 9 gol atabildi.